Vorschau auf die AERO

AERO 2024 Friedrichshafen Piper M700 Fury (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2025 spiegelt die gesamte Bandbreite der Allgemeinen Luftfahrt wider, vom Luftsportgerät bis zum Helikopter. Diese Mischung unterschiedlicher Bereiche der Luftfahrt ist auf einer Messe einzigartig und ist eine Stärke des Branchengipfels am Bodensee.

In diesem Jahr beeindruckt die AERO ihre Besucher auch mit der größten Zahl von Geschäftsreiseflugzeugen auf einer Messe in Europa. Die Allgemeine Luftfahrt blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und startet mit der AERO, der globalen Leitmesse für die Branche, optimistisch in die neue Saison. Der Bedarf an Cockpit-Nachwuchs bei Airlines und Luftfahrtunternehmen auf der ganzen Welt sorgt für eine gute Auslastung der Flugschulen und für einen hohen Bestelleingang bei den Herstellern von Schulflugzeugen. Aber auch die private Nachfrage nach ein- und zweimotorigen Reiseflugzeugen ist trotz aller Krisen global auf einem guten Niveau.

AERO 2015 Cessna Jets (Foto: Hobby Verlag AG)

Das Messegelände in Friedrichshafen ist mit einem eigenen Rollweg an den Bodensee Airport angebunden, der es Ausstellern ermöglicht, mit ihren Fluggeräten vom Flughafen auf das Static Display und in die Hallen zu rollen und bietet somit eine in Europa einzigartige Geländeinfrastruktur.

„Die AERO 2025 verspricht, eine sehr gute Messe zu werden“, sagt Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO beim Veranstalter fairnamic GmbH. „Die Aussteller und Besucher können es kaum erwarten, dass die AERO wieder stattfindet. In diesem Jahr wird die Geschäftsluftfahrt mit einem besonders großen Aufgebot in Friedrichshafen vertreten sein. An zwei Tagen werden wir auch wieder eine Airshow präsentieren.“

Zwei Airshows zeigen die Faszination Fliegen

Am Donnerstag (10. April 2025) findet – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit – zum zweiten Mal in der Geschichte der AERO eine e-Flight Airshow statt, bei der zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr aktuelle elektrisch-angetriebene Flugzeuge am Himmel zu sehen sein werden. Diese „stille“ Airshow ist ein Meilenstein in der Geschichte des Elektroflugs, da bei ihr auch erstmalig mit der RX4E ein zugelassenes Elektroflugzeug aus chinesischer Fertigung außerhalb Chinas im Flug gezeigt wird.

AERO 2024 Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Samstag (12. April 2025) wird die traditionelle Airshow die Besucher von 11:45 Uhr bis 13.45 Uhr mit Motorkunstflug und Segelkunstflug begeistern. Der Samstag ist der Familientag der AERO, bei dem Familien mit einem Ticket für nur 38 Euro besonders günstig auf die AERO kommen. Dieses Ticket ist nicht online erhältlich, sondern nur an den Tageskassen. Weitere Informationen zum Ablauf des Flugprogramms der Messe unter: https://www.aero-expo.de/messe-branchen/airshow.

Besonders innovativ und mit einer großen Produktvielfalt präsentiert sich auf der AERO 2025 erneut die Ultraleichtflugzeug-Branche: Die Anhebung der Gewichtsgrenze auf 600 Kilogramm vor zwei Jahren ermöglichte die Entwicklung und die Produktion von innovativen Flugzeugen, die auf der AERO 2025 ausgestellt sein werden.

AERO 2024 Friedrichshafen Segelflug (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Segelflugzeug-Hersteller werden 2025 wieder die AERO 2025 mit ihren Flugzeugen und Dienstleistungen bereichern, um dann wieder in den traditionellen Zweijahres-Teilnahme-Rhythmus zurückzukehren.

Für die AERO 2025 haben sich erneut wieder Firmen zu nationalen Pavillons zusammengeschlossen. „Angekündigt sind der Dutch Pavillon, der erstmalig 2024 auf der AERO vertreten war, sowie ein chinesischer nationaler Pavillon, der in erster Linie Produkte zur nachhaltigen Luftfahrt präsentieren wird“, sagt Tobias Bretzel.

AERO 2024 Friedrichshafen Daher Kodiak (Foto: Hobby Verlag AG)

Ein erneut sehr umfangreiches Konferenz- und Vortragsprogramm ermöglicht einen intensiven Austausch der Branchenplayer und Interessierter. Schon am Vortag der AERO beginnt mit dem 3. Hydrogen and Battery Summit in Friedrichshafen ein wichtiges, internationales Gipfeltreffen zur nachhaltigen Zukunft der Luftfahrt. Auf dem Hydrogen and Battery Summit (8. und 9. April 2025) stellen anerkannte Experten aus Universitäten, Forschungslaboren und Entwicklungszentren ihre Projekte vor und erörtern innovative Lösungen für die Herausforderungen auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen.

Auf der AERO 2025 wird es wieder einige Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren geben, besonders auch aus dem Bereich der grünen Luftfahrt. Die Zukunft der Luftfahrt ist nachhaltig und Besucher der AERO 2025 können sie erleben, am Boden und in der Luft.