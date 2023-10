Vom Dortmund Airport nach Istanbul

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Nach langem Warten ist es so weit: Ab Dezember können Passagiere vom Flughafen Dortmund aus zum Sabiha Gökçen Flughafen nach Istanbul reisen.

Beginnend am 19. Dezember steuert die türkische Fluggesellschaft Pegasus Airlines künftig dreimal wöchentlich den drittgrößten Verkehrsflughafen der Türkei an.

Sei es als Endziel oder als Zwischenstopp – die Streckenerweiterung eröffnet Passagieren neue Möglichkeiten und markiert eine bedeutende Entwicklung für den Dortmunder Flughafen. Gelegen im kleinasiatischen Teil Istanbuls, östlich vom Bosporus, fertigte der Sabiha Gökçen Flughafen im Jahr 2022 mehr als 30 Millionen Passagiere ab – im Jahr 2019 sogar über 35 Millionen.

Der Dortmunder Flughafen freut sich, die größte türkische Metropole ins Destinationsangebot aufnehmen zu können: „Im Ruhrgebiet ist Istanbul eines der nachgefragtesten Flugziele und ein Touristenmagnet für Reisefreudige aus der ganzen Welt“, teilt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, mit. „Durch die neue Verbindung können unsere Fluggäste zum einen diese faszinierende Millionenstadt kennenlernen und zum anderen per Weiterflug Destinationen in der ganzen Welt bereisen.“

Mit Sitz in Istanbul ist Pegasus Airlines einer der führenden Low-Cost-Carrier der Türkei und stark vertretener Partner am Sabiha Gökçen Flughafen. Neben einem großen innertürkischen Streckennetz bietet Pegasus ab Istanbul zahlreiche weitere Verbindungen in den Nahen Osten, nach Zentralasien und Afrika, wie beispielsweise Abu Dhabi, Doha, Astana oder Kairo.

Tickets für die neue Verbindung sind bereits jetzt über Pegasus Airlines buchbar.

Flughafen Dortmund