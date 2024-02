Volaris meldet schwächere Januarzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Januar 2024 insgesamt 2,491 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar ist dies ein Minus von dreizehn Prozent.

Der Passagierverkehr bei Volaris ist momentan rückläufig. Die Nachfrage ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 8,9 Prozent auf 2,590 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Das Angebot wurde verglichen mit dem Januar 2023 um 10,7 Prozent auf 2,941 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Auslastung erreichte im Januar 2024 solide 88,0 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen gut dreissig Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Januar 2020.

Das Jahr 2023 bei Volaris

Im vergangenen Jahr konnte Volaris insgesamt 33,497 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahr 2022 entspricht dies einem Plus von 7,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2023 lag das Angebot bei 38,890 Milliarden Sitzlatzmeilen, Plus 10,2 Prozent und die Nachfrage erreichte 33,449 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 10,8 Prozent entspricht.