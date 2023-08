Virgin Blue ernennt neuen CEO

Virgin Blue Holdings Ltd hat John Borghetti, ein früheres Vorstandsmitglied der Qantas Airways, zu ihrem neuen CEO ernannt.

Die Airline teilte in einem an die Börse adressierten Statement mit, der ehemalige Executive General Manager John Borghetti werde die Position am 8. Mai 2010 antreten. Der zurzeit amtierende CEO Brett Godfrey hatte im Juli 2009 seine Absicht, von seinem Posten zurückzutreten, bekannt gemacht. Borghetti hatte Quantas im April 2009 verlassen, nachdem Alan Joyce den Zuschlag für die Nachfolge von CEO Geoff Dixon erhalten hatte. Davor war er während 36 Jahren für Qantas tätig gewesen. Der Zeitpunkt zum Einstieg bei Virgin Blue ist gut: Der Low-Cost-Carrier hat letzte Woche einen Halbjahresgewinn von US$56 Millionen ausgewiesen und damit sogar Qantas überboten.