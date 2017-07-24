KLM gibt Junizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juni 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,911 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,5 Prozent auf 10,030 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,8 Prozent auf 8,954 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2017 konnte KLM 15,636 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.