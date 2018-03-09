KLM kann im Februar stark zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Februar 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,408 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um sieben Prozent auf 8,846 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,2 Prozent auf 7,796 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf hohe 88,1 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.