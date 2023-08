Virgin Blue bestellt 50 Boeing 737

Die australische Airline Virgin Blue hat einen Vertrag für den Kauf von 50 Boeing 737 Maschinen unterzeichnet.

Der Deal, über dessen Einigung neun Monate verhandelt worden war, schliesst die definitive Bestellung von fünfzig 737-800NG Maschinen ein, die auch in 737-700 oder in 737-900 konvertiert werden können. Ausserdem hält die Airline Kaufoptionen für 25 Flugzeuge und 30 Kaufrechte für zukünftige Bedürfnisse. Virgin Blue machte keine Angaben zum Preis der Bestellung, es ist die grösste in ihrer zehnjährigen Geschichte und Boeings grösster Auftrag in den letzten 18 Monaten. Die Lieferungen sollen zwischen Juni 2010 und 2017 erfolgen. Die meisten Flugzeuge werden die alte Kurzstreckenflotte ersetzen, der Überschuss soll auf neuen Routen zum Einsatz kommen.