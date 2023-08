United verklagt Pilotengewerkschaft

United Airlines reichte gestern Klage um eine einstweilige Verfügung gegen die Air Line Pilot Assn. ALPA ein.

Die Fluggesellschaft behauptet, die Gewerkschaft hätte für die Streichung von hunderten von Flügen gesorgt. UA beschuldigt die Gewerkschaft und vor allem vier Piloten, am „organisierten Missbrauch des Krankenurlaubs teilgenommen zu haben,“ um damit gegen die Pläne der Flottenreduktion zu protestieren und die Fluggesellschaft zur Wiederaufnahme der Verhandlungen zu zwingen. In diesem Sommer wurde in gewissen Flotten in bis zu 103 Prozent der Fälle der erste Pilot krankgeschrieben. ALPA gab keinen Kommentar.