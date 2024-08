United setzt in Chicago auf SAF-Treibstoff

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines verwendet als erste Fluggesellschaft nachhaltig gewonnenen Kraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) für den Betrieb am O'Hare International Airport (ORD) in Chicago, Illinois.

Die Fluggesellschaft erhält für diesen Zweck bis Ende 2024 rund 3,79 Millionen Liter Biokraftstoff vom Hersteller Neste MY Sustainable Aviation Fuel™; die erste Lieferung erfolgt bereits in diesem Monat. Nach Los Angeles, San Francisco, London und Amsterdam ist ORD damit der fünfte Flughafen, an dem United den nachhaltigen Treibstoff einsetzt. 2023 hat United mehr nachhaltigen Treibstoff gekauft als jede andere US-Fluggesellschaft.

SAF kann die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 85 Prozent reduzieren. Außerdem lässt sich der nachhaltige Treibstoff (als Beimischung) sofort mit der bestehenden Infrastruktur nutzen, ohne dass Umbauten an den Betankungssystemen oder Flugzeugtriebwerken erforderlich sind.

„Der SAF-Markt steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber er bietet enormes Wachstums­potenzial, wenn Fluggesellschaften und politische Entscheidungsträger zusammenarbeiten“, sagt Brett Hart, President von United Airlines. Die Nutzung von nachhaltigem Treibstoff am O'Hare International Airport sei vor allem durch die von Illinois‘ Gouverneur JB Pritzker und den vom Parlament des US-Bundesstaates verabschiedeten Steuergutschriften ermöglicht worden.

United ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

United war die erste Fluggesellschaft, die es sich zum Ziel gemacht hat, bis 2050 klimaneutral zu werden, indem die CO2-Emissionen zu 100 Prozent reduziert werden – und das, ohne auf freiwillige Kompensationsprogramme zurückzugreifen. Um dies zu erreichen, setzt die Airline auf einen umfangreichen Maßnahmenplan, der unter anderem die Steigerung der operativen Effizienz, moderne, treibstoffeffizientere Flugzeuge, die Nutzung von SAF sowie die Investition in CO2-arme Produkte an Bord sowie alternative Antriebstechnologien umfasst.

United ist zudem Mitbegründer der „SAF Coalition“. Dieser Verband treibt die Entwicklung und den Einsatz von nachhaltigem Treibstoff in den USA voran und umfasst mehr als 40 Partner, darunter Airlines, Flughäfen, Hersteller von Flugzeugen und Komponenten sowie Anbieter von Biokraftstoffen.

Die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, können ein einzelnes Unternehmen oder eine Branche nicht allein bewältigen. United hat daher die Eco-Skies AllianceSM, bei dem sich Unternehmen am Erwerb von SAF beteiligen können, ins Leben gerufen. Ebenso den UAV Sustainable Flight FundSM, ein Risikofonds, an dem neben United 21 weitere Unternehmen beteiligt sind und der bereits mit einer Summe von mehr als 200 Millionen US-Dollar Projekte und Initiativen von Start-ups fördert, die zur Dekarbonisierung der Luftfahrt beitragen.