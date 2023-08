United rechnet mit höheren Erträgen

Durch die ständig steigenden Treibstoffzuschläge kann United Airlines ihre Erträge pro verkaufter Sitzplatzmeile leicht steigern.

Die hohen Treibstoffpreise müssen als gegebene Tatsache hingenommen werden. Alle Fluggesellschaften müssen mit diesen erhöhten Kosten gleichermassen leben. Die ständig höher werdenden Treibstoffzuschläge werden von den Kunden seit Monaten akzeptiert. Die Herausforderung in dieser Situation liegt nun in dem optimalen Kapazitätsmanagement und in der bestmöglichen Preisfindung auf den angebotenen Flugrouten. United Airlines konnte in den letzten Berichtsmonaten ihre Passagiererträge steigern. Der Ertrag pro verkaufter Sitzplatzmeile stieg im zweiten Quartal zwischen vier und fünf Prozent. Die Betriebskosten, ohne die Treibstoffkosten, stiegen nur leicht weniger um drei bis 3,5 Prozentpunkte. Diese Zahlen reichen natürlich nicht aus um die erhöhten Aufwendungen beim Kerosin wett zu machen. Die Meldung an die US Börsenaufsicht liess die United Airlines Aktie um 19 Prozent absacken.