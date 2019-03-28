Air China meldet mehr Verkehr

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Februar 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 7,8 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer konnten im Februar um 7,8 Prozent auf 18,701 Milliarden wachsen, die Kapazität wurde um 6,1 Prozent auf 22,260 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 9,385 Millionen Passagiere, 6,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Frachtleistung hat sich um weitere 10,6 Prozent auf 78.720 Tonnen abgeschwächt.