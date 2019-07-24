Air China meldet bessere Nachfrage

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juni 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knapp fünf Prozent vermelden, im Cargo Bereich schwächte sich die Nachfrage um fünf Prozent ab.

Die verkauften Sitzplatzkilometer bei dem chinesischen Flag Carrier Air China sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 4,8 Prozent auf 18,890 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 4,2 Prozent auf 23,450 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China im Juni 9,192 Millionen Passagiere, das waren 2,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China transportierte im Juni 115,311 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 5,3 Prozent weniger als im Juni 2018.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 56,483 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Wachstum von 5,1 Prozent.