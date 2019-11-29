Air China meldet mehr Verkehr

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Oktober 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knap drei Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 2,8 Prozent auf 19,679 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um zwei Prozent auf 24,101 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 9,814 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China hat im Oktober 127.142 Tonnen Fracht transportiert, das waren 2,5 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 96,215 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.