Air China meldet Maizahlen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat Mai 2019 insgesamt 9,494 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Mai um 8,3 Prozent auf 19,399 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 5,5 Prozent auf 24,216 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Air China transportierte im Mai 119.981 Tonnen an Luftfracht, das waren 1,5 Prozent weniger als im Mai 2018.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Air China insgesamt 47,290 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.