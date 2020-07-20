Air China meldet Junizahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat Juni 2020 insgesamt 4,457 Millionen Passagiere (Vorjahr 9,192 Millionen), das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 51,5 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Juni um 64,9 Prozent auf 6,625 Milliarden zurückgegangen, die Kapazität wurde um 57,9 Prozent auf 9,880 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Flüge waren bei Air China im Juni zu 67,1 Prozent ausgelastet, das waren 13,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.

Die Junizahlen deuten auf eine weitere Erholung im Flugverkehr innerhalb Chinas hin, dieser Erholungstrend setzte in China bereits im März und April ein und zeigte sich noch deutlicher im Mai, im Juni konnte Air China erneut 400.000 mehr Passagier auf Inlandflügen transportieren als im Mai. Im internationalen Geschäft läuft wegen der Reisebeschränkungen weiterhin gar nichts, hier konnte Air China im Juni lediglich 36 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flüge begrüßen.

Air China transportierte im Juni 88.501 Tonnen an Luftfracht (Vorjahr 115,311 Tausend Tonnen), das waren 23,2 Prozent weniger als im Juni 2019.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 24,906 Millionen Passagiere (Vorjahr 56,483 Millionen Passagiere), gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Rückgang von 55,9 Prozent.

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020