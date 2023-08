US Airways Group schreibt US$ 622 Millionen ab

US Airways Group belastet die Bilanz im zweiten Quartal um US$ 622 Millionen und schreibt Firmenwert ab.

Wie US Airways Group mitteilte, handelt es sich bei der Belastung um eine Abschreibung des Firmenwertes, welcher beim Zusammenschluss von US und America West Holdings vor drei Jahren in die Bilanz aufgenommen wurde. Nötig sei diese Abschreibung durch die hohen Treibstoffkosten geworden. US Airways Group sagte ausserdem, sie werde eine weitere Abschreibung in der Höhe von US$ 18 Millionen im Zusammenhang mit dem Wertverlust spezifischer 737 Ersatzteile tätigen. Die Zahlen für das zweite Quartal sollen am 22. Juli bekannt gegeben werden.