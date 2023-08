Turkish einigt sich mit Gewerkschaft

Turkish Airlines und ihre Cabin Crew Gewerkschaft haben eine Übereinkunft gefunden, ein Streik konnte abgewendet werden.

Management und Gewerkschaft haben eine Einverständniserklärung unterzeichnet, welche nun den geschäftsleitenden Direktoren unterbreitet wird. Ende letzter Woche war Turkish Airlines von ihrer Gewerkschaft Hava-Is darüber informiert worden, dass die Angestellten in einem Protest gegen Einkommen und Arbeitsstunden ihre Arbeit niederlegen wollten. Das starke Wachstum der Airline seit 2005 bedeutet für Piloten und FlugbegleiterInnen längere Arbeitstage, Hava Is will diese den Europäischen und US Standarts anpassen. Die Sommermonate Juni bis September sind die strengsten für die Airline.