EasyJet als Reiseveranstalter

Europas zweitgrösste Billigfluggesellschaft hat eine Kooperation mit der britischen Lowcosttravelgroup.com angekündigt.

Die Flugreiseangebote werden durch Easyjet zusammen mit dem Reiseanbieter Lowcosttravelgroup.com über den Markennamen EasyJet Holidays vermarktet. Dieser Schritt ins Pauschalreiseangebot macht für den Low Cost Carrier EasyJet durchaus Sinn, denn viele Ferienreisende und Familien finden sich mit der totalen Individualreise noch nicht richtig zurecht, durch diese Kooperation wird es EasyJet möglich sein, weitere Kundensegmente zu erschliessen und ihr Angebot dadurch massgebend zu erweitern. Die beiden Unternehmen wollen massgeschneiderte Urlaubsreisen anbieten, die den Kunden mehr Flexibilität bieten sollen als die herkömmlichen Pauschalreiseangebote der grossen Touristiker.