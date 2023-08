EasyJet passt Gewinnprognose an

EasyJet rechnet nach einem starken Sommer damit, dass sie die Gewinnerwartungen für dieses Jahr übertreffen wird.

Der britische Low-Cost-Carrier gab bekannt, neu erwarte sie einen Gewinn vor Steuern, der die bisherige Einschätzung von US$239 Millionen übersteige. CEO Carolyn McCall sagte ausserdem, dass das durchschnittliche Einkommen pro Sitz mindestens um sechs Prozent höher sein werde als im Vorjahr. Das steuerliche Jahr endet am 30. September 2010. EasyJet will nun auch den geschätzten Aufwand im Zusammenhang mit den Ausfällen im April durch den Vulkanausbruch in Island nach unten korrigieren. Was sich negativ auf die Bilanz auswirken werde, sind die Streiks der Flugsicherungsangestellten in Frankreich, Griechenland und Spanien.