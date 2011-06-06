Mehr Passagiere bei Easyjet

Europas zweitgrösster Billigflieger EasyJet konnte im Mai 2011 bei den Passagierzahlen erneut um 11,3 Prozent zulegen.

Mit EasyJet flogen im Mai 2011 4,739 Millionen Fluggäste, ein Jahr zuvor waren es 4,259 Millionen Passagiere, die Auslastung ging gegenüber dem Vorjahresmai um 1,7 Punkte auf 84,1 Prozent leicht zurück. Während den letzten zwölf Monaten konnte EasyJet 52,9 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 12,1 Prozentpunkten. Über die letzten zwölf Monate rollend gesehen, konnte EasyJet die Auslastung um 0,3 Punkte auf 87 Prozent verbessern.