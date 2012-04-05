easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,4 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im März 2012 haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmärz mit einer Zunahme von 4,4 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat März 4,629 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf hohe 88,8 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 55,793 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 8,9 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei 88 Prozent.