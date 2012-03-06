easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,7 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im Februar 2012 haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresfebruar mit einer Zunahme von 3,7 Prozentpunkten leicht verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar 3,977 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf gute 87,6 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 55,560 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 9,5 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei 87,8 Prozent.