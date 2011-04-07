EasyJet mit Passagierzuwachs
07.04.2011 JKLA
Europas zweitgrösster Billigflieger EasyJet konnte im März bei den Passagierzahlen um 12 Prozent zulegen.
Europas zweitgrösster Billigflieger EasyJet konnte im März bei den Passagierzahlen erneut um 12 Prozent zulegen.
Mit EasyJet flogen im März 2011 4,4 Millionen Fluggäste, ein Jahr zuvor waren es 3,9 Millionen Passagiere, die Auslastung ging gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,6 Punkte auf 86,9 Prozent leicht zurück. Während den letzten zwölf Monaten konnte EasyJet 51,2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 8,5 Prozentpunkten. Über die letzten zwölf Monate rollend gesehen, konnte EasyJet die Auslastung um 0,7 Punkte auf 87,1 Prozent verbessern.