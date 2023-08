Treibstoff im Kaffeewasser

Unglaublich aber wahr! Bei Germanwings gelangten in die Frischwasserbehälter Kerosinverunreinigungen.

Die Crew bemerkte den Fehler, bevor der frische Tee oder Kaffee an die Passagiere ausgeschenkt wurde. Der Irrtum passierte am Flughafen Berlin Schönefeld, betroffen waren drei Airbus A319 Maschinen von Geramnwings. Warum und wieso das verunreinigte Wasser in die Frischwasserbehälter kam, muss eine Untersuchung des Vorfalls zeigen, die sofort eingeleitet wurde.