Germanwings meldet weniger Passagiere

Bei der Low Cost Tochter von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat August 2011 mit 816.000 Fluggästen 4,1 Prozent weniger Passagiere ein als im Vorjahresaugust.

Das Angebot wurde um 6,9 Prozentpunkte auf 954 Millionen Passagierkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage sank mit 4,0 Prozent weniger stark und erreichte im August 2011 831 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,6 Punkte auf solide 87,1 Prozent. Im laufenden Jahr flogen mit Germanwings 5,012 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,5 Prozent.