Germanwings meldet massiv weniger Passagiere

Bei der Low Cost Tochter von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat Oktober 2011 mit 736.000 Fluggästen 6,3 Prozent weniger Passagiere ein als im Vorjahresoktober.

Das Angebot wurde um 6,8 Prozentpunkte auf 894 Millionen Passagierkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage ist mit 3,8 Prozentpunkten weniger stark gesunken als das Angebot zurück gefahren wurde und erreichte im Oktober 2011 724 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,5 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent. Im laufenden Jahr flogen mit Germanwings 6,518 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 3,2 Prozent.