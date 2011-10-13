Germanwings meldet weniger Passagiere

Bei der Low Cost Tochter von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat September 2011 mit rund 770.000 Fluggästen 5,2 Prozent weniger Passagiere ein als im Vorjahresseptember.

Das Angebot wurde um 6,6 Prozentpunkte auf 887 Millionen Passagierkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage sank mit 4,4 Prozent weniger stark und erreichte im September 2011 749 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um zwei Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent. Im laufenden Jahr flogen mit Germanwings 5,782 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,8 Prozent.