Germanwings meldet weniger Passagiere

Bei der Billigairline von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat Juli 2011 mit 808.000 Fluggästen 2,6 Prozent weniger Passagiere ein als im Vorjahresjuli.

Das Angebot wurde um 6,9 Prozentpunkte auf 945 Millionen Passagierkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage sank mit 2,6 Prozent weniger stark und erreichte im Juli 2011 809 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 3,8 Punkte auf 85,6 Prozent. Im laufenden Jahr flogen mit Germanwings 4,195 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,1 Prozent.