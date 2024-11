Travelcoup veröffentlicht Sommerflugplan

Embraer E145 Travelcoup (Foto: Travelcoup)

Europas erster Anbieter des Semi-Privatjet-Konzepts Travelcoup gibt seinen Sommerflugplan 2025 bekannt.

Neben den bereits etablierten Standorten München und Zürich sind mit Berlin und Düsseldorf zwei weitere deutsche Abflughäfen geplant. Außerdem erweitert Travelcoup die bisherigen Mittelmeerziele Palma de Mallorca und Ibiza um das französische Nizza und das italienische Olbia. Zwei Mal wöchentlich wird zusätzlich London Stansted ab Berlin angeflogen. Das Angebot der beiden VIP-Jets von Travelcoup, eine Embraer 135 und eine Embraer 145, erweitert sich damit auf 34 wöchentliche Flüge in fünf unterschiedliche Destinationen.

Ab dem 19. Mai 2025 startet Travelcoup die wöchentliche Verbindung von München (MUC) und Zürich (ZRH) nach Nizza (NCE) inklusive Rückflug. Der 6. Juni 2025 markiert den Start der Berlin (BER)-London Stansted (STN)-Berlin (BER) Verbindung, die montags und freitags für Pendelverkehr und Wochenendtrips an die Themse durchgeführt wird. Die Route zwischen München (MUC) und Palma (PMI) sowie Zürich (ZRH) und Palma (PMI) inklusive Return am gleichen Tag findet immer donnerstags und sonntags ab dem 10. April 2025 statt. Ab dem 1. Juni 2025 startet die gleiche Route ab Berlin (BER) und Düsseldorf (DUS), ebenfalls jede Woche Donnerstag und Sonntag. Freitags kommt außerdem die Verbindung zwischen München (MUC) und Zürich (ZRH) nach Olbia (OLB) inklusive Rückflug hinzu, die ab dem 23. Mai gültig ist. Samstags fliegt Travelcoup ab dem 26. April von München (MUC) und Zürich (ZRH) nach Ibiza (IBZ) inklusive Return am gleichen Tag, ab dem 7. Juni 2025 wird diese Verbindung auch ab Berlin (BER) aufgenommen.

Travelcoup-CEO Niclas Seitz erklärt: „Durch den erweiterten Flugplan sowie die neuen Routen innerhalb Europas ermöglichen wir unseren Gästen ein noch umfangreicheres VIP-Angebot, dass die Lücke zwischen der klassischen Business Class und einem Privatjetangebot schließt. Unsere Flotte aus aktuell zwei Jets des Typs Embraer bringt unsere Passagiere schnell und unkompliziert an die beliebtesten Destinationen im Mittelmeerraum und pulsierende Städte, ohne dabei auf luxuriösen Komfort verzichten zu müssen.“

Zum Travelcoup-Reiseerlebnis gehören ein exklusives Check-in ohne lange Wartezeiten und eine persönliche Sicherheitskontrolle im Privatjet-Terminal in der Abflugdestination sowie am Zielort. Travelcoup bietet seinen Gästen an Bord der beiden Embraer Jets maximal 22 elegante, 58 cm breite First-Class-Ledersitze in einer 1-1-Konfiguration mit einer Beinfreiheit von mindestens 109 cm sowie kostenlose Gourmet-Snacks und Getränke. Zusätzlich bietet der Semi-Privatjet-Anbieter eine „Empty Leg Plattform“ für den Verkauf von einzelnen Sitzen mit attraktiven Verbindungen in Europa an, um Leerflüge zu vermeiden.

Travelcoup