Travelcoup erweitert seine Flotte

Travelcoup Embraer ERJ 135 (Foto: Travelcoup)

Europas erster Semi-Privatjet-Anbieter Travelcoup startet weiter durch: Ab sofort ergänzt eine zweite Maschine des Typs Embraer ERJ 135 die Flotte und ist in London stationiert.

Der Jet kommt in kompletter First-Class-Konfiguration - mit 16 luxuriösen Sitzplätzen und steht vorerst zum Vollcharter zur Verfügung. Zusätzlich dient der Luxusflieger als Backup des Travelcoup-Flugbetriebs. Der erste Jet, eine ERJ 145, fliegt regelmäßig die Balearen-Destinationen Mallorca und Ibiza ab München und Zürich an. Langfristig soll der umgebaute Luxusflieger an einem weiteren deutschen Flughafen stationiert werden. Die Flüge sind buchbar unter www.travelcoup.de.

„Wir sind stolz nun unseren zweiten exklusiven Travelcoup-Jet in Betrieb zu nehmen. Der neueste Flottenzuwachs unterstreicht unseren Wachstumsplan, zusätzliche Ziele aufzunehmen. Bis 2025 wollen wir unsere Flotte um einen dritten Jet ergänzen. Mit unserer neuen ERJ 135 bieten wir unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten, die schönsten Städte und Orte komfortabel und zugleich luxuriös zu bereisen“, erklärt Travelcoup-CEO Niclas Seitz.

Die Spezialanfertigung der umgebauten Embraer ERJ 135 kommt mit 16 eleganten, 58 cm breiten First-Class-Ledersitzen in einer 1-1-Konfiguration mit einer Beinfreiheit von 116 cm. Jeder Sitzt ist so angeordnet, dass der Gast sowohl am Gang als auch am Fenster sitzt. Eine exklusive Auswahl an Premium-Catering und eine hochwertige Getränkeauswahl, darunter eine eigene Weinedition einer mallorquinischen Bodega, sind auf allen Flügen inklusive. Die Travelcoup-ERJ 135 kommt ohne Gepäckfächer in der Kabine aus und bietet dadurch ein offenes Raumerlebnis.

Passagiere profitieren dank der Abflüge und Landungen an General Aviation Terminals von kurzen Wegen zum Flugzeug und minimalen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle oder der Einreise. Zusätzlich bietet der Semi-Privatjet-Anbieter eine „Empty Leg Plattform“ für den Verkauf von einzelnen Sitzen mit attraktiven Verbindungen in Europa an, um Leerflüge zu vermeiden. Das Unternehmen kompensiert bei jeder Buchung automatisch die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen.