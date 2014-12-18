Germania mit Linie von Hamburg in den Iran

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Berliner Fluggesellschaft Germania baut ihr Streckennetz in Hamburg aus. Ab Ende Februar 2015 startet die Airline nach Maschhad im Nordosten des Irans.

Die Flüge richten sich an Geschäftsreisende, Personen, die Freunde und Verwandte in Iran besuchen möchten, sowie die steigende Zahl von Städte- und Studienreisenden. Ab dem 20. Februar 2015 fliegt Germania einmal die Woche mittwochs von Hamburg nach Maschhad und zurück. Die zweitgrößte Metropole im Iran entwickelte sich durch die Lage an der Seidenstraße schon früh zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum. Maschhad gilt außerdem als eine der sieben heiligen Stätten des schiitischen Islams – jedes Jahr kommen mehr als 100.000 Pilger aus aller Welt in die Stadt, die den Schrein des Imam Reza, das wichtigste Heiligtum der Schiiten in Iran, besuchen.

Hamburg Airport ist ein wichtiger Standort für Germania. Die in der Vergangenheit hauptsächlich als Charter-Airline bekannte Fluggesellschaft, baut ihre Präsenz in Hamburg deutlich aus – mit Flügen in eigenem Namen. Auch ihre kürzlich hinzugekommenen Strecken nach Madeira und Marrakesch, Paphos auf Zypern und Tel Aviv gehören zur Wachstumsstrategie. Im Sommerflugplan gab es bisher neben den üblichen Charter-Verbindungen nur Flüge nach Rhodos und Fuerteventura.

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