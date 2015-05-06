Von Kassel mit Germania nach Heraklion

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Berliner Fluggesellschaft Germania ist am Montagnachmittag erstmals ab Kassel Airport nach Heraklion gestartet.

Die Hauptstadt der größten griechischen Insel Kreta steht ab sofort einmal pro Woche im Flugplan. Mit der Aufnahme der neuen Verbindung unterstreicht die Fluggesellschaft Germania ihr Engagement in Kassel. Neben Heraklion stehen im Sommerflugplan 2015 ab Kassel auch Antalya, Hurghada und Palma de Mallorca auf dem Programm.

Heraklion ist die Hauptstadt Kretas. Mit 8.261,183 Quadratkilometern Fläche sowie 1.066 Kilometern Küstenlinie ist Kreta die fünftgrößte Insel im Mittelmeer und die größte Insel Griechenlands. Urlauber erkunden hier die Schätze der Vergangenheit, erleben herrliche Strände, eindrucksvolle Berglandschaften und genießen die gastronomische Kultur der Insel.

Die Flugzeiten von Kassel nach Heraklion und zurück:

Flug Richtung Abflug Ankunft Flugtage ST2054 Hinflug 14:10 Uhr 18:10 Uhr Montag ST2055 Rückflug 11:05 Uhr 13:30 Uhr Montag

Ralf Schustereder, Geschäftsführer der Flughafen GmbH Kassel: „Die Nachfrage nach Griechenland war bereits seit der Eröffnung sehr groß, die ersten Flüge im letzten Herbst fast durchgängig ausgebucht. Wir freuen uns, dass wir nun gemeinsam mit der Germania auch Heraklion als ständiges Reiseziel im Sommer 2015 anbieten können.”

Karsten Balke, Chief Executive Officer (CEO) von Germania: “Mit Heraklion bieten wir Reisenden ab Kassel die Möglichkeit, die größte der griechischen Inseln jetzt ganz bequem zu erreichen. Wir freuen uns, mit Kreta im Sommer unser Angebot ab Kassel auf insgesamt vier Strecken erweitern zu können.”