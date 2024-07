Travelcoup baut Angebot aus

Embraer E145 Travelcoup (Foto: Travelcoup)

Der Semi-Privatjet Anbieter Travelcoup und die Luxus-Lifestyle Marke der MSC-Gruppe, Explora Journeys, bieten ab Oktober 2024 exklusive Reisen an, die die Premium-Produkte miteinander kombinieren.

Bis Sommer 2025 stehen insgesamt vier Routen mit einem Explora-Kreuzfahrtschiff zur Auswahl, die über Spanien, Portugal, Marokko und Italien reichen. Die An- und Abreise ab und zu einem der europäischen Häfen in Barcelona oder Rom erfolgt im komfortablen Semi-Privatjet von Travelcoup ab München oder Zürich. Unter dem Motto „Fly & Cruise“ erleben Gäste die einmalige Verbindung aus außergewöhnlichem Flugerlebnis und kosmopolitischer Kreuzfahrt. Die Packages beginnen ab 5.872,00 Euro pro Person für eine Reise ab neun Übernachtungen und sind ab sofort auf der Travelcoup-Website unter www.travelcoup.com/cruises buchbar.

„Mit Explora Journeys und dem Luxuskreuzfahrtschiff EXPLORA 2 erweitern wir unsere Fly & Cruise Sparte um eine weitere exklusive und hochwertige Möglichkeit für unsere Kunden. Das First-Class-Erlebnis in der Luft und die stressfreie und zeitsparende Abfertigung an den General Aviation Privatjet-Terminals sorgen dafür, dass das luxuriöse Urlaubserlebnis bereits mit dem Flug beginnt, und die Gäste entspannt auf dem Schiff ankommen“, so Travelcoup-CEO Niclas Seitz.

„Wir leiten mit Explora Journeys eine neue Ära der Luxuskreuzfahrt ein, indem wir unseren Gästen das Gefühl geben sich wie an Bord ihrer privaten Yacht zu fühlen. Durch die Zusammenarbeit mit Travelcoup, können wir vom Anfang bis zum Ende der Reise ein durchgehend besonderes und luxuriöses Erlebnis anbieten." – ergänzt Sebastian Selke (General Manager, Explora Journeys D/A/CH).

Das einzigartige Reiseerlebnis startet bereits beim exklusiven Check-in ohne lange Wartezeiten und eine persönliche Sicherheitskontrolle im Privatjet-Terminal in der Abflugdestination. An Bord der Embraer 145 bietet Travelcoup seinen Gästen 22 elegante, 58 cm breite First-Class-Ledersitze in einer 1-1-Konfiguration und mit einer Beinfreiheit von bis zu 116 cm. Eine exklusive Auswahl an Premium-Catering und eine hochwertige Getränkeauswahl, darunter eine eigene Weinedition einer mallorquinischen Bodega, sind auf allen Flügen inklusive. Die Travelcoup-ERJ 145 kommt ohne Gepäckfächer in der Kabine aus und bietet dadurch ein offenes Raumerlebnis. Im aktuellen Flugplan fliegt Travelcoup regelmäßig auf den Strecken von München und Zürich jeweils nach Mallorca und Ibiza. Seit Juli 2024 ergänzt eine zweite Maschine die Flotte und steht ebenfalls zum Vollcharter zur Verfügung. Zusätzlich bietet der Semi-Privatjet-Anbieter eine „Empty Leg Plattform“ für den Verkauf von einzelnen Sitzen mit attraktiven Verbindungen in Europa an, um Leerflüge zu vermeiden.

Weiteres Highlight der Reise ist das neue Kreuzfahrtschiff EXPLORA II, das im September 2024 zum ersten Mal in See sticht und auf den vier angebotenen Routen eingesetzt wird. Jede der 461 Suiten, Penthäuser und Residenzen mit privaten Terrassen schaffen ein temporäres Zuhause auf See. Sie sind mit italienischen Designmöbeln ausgestattet und so gestaltet, dass die raumhohen Fenster und privaten Sonnenterrassen den Gästen den Ozean näherbringen. Die Kulinarik an Bord von Explora Journeys hat Einflüsse aus der ganzen Welt und vereint Individualität und Raffinesse – in jedem der 18 Restaurants, Bars und Lounges. Die weitere Ausstattung des Hochseekreuzfahrtschiffs reicht von vier Pools und einem Spa- und Fitness-Bereich über individuelle Einkaufserlebnisse in exklusiven Boutiquen bis hin zu einem umfangreichen Unterhaltsprogramm.

Travelcoup