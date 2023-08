Tiger Air will an der Börse viel Geld verdienen

Die Tochtergesellschaft der Singapore Airlines, Tiger Airways Holdings Ltd. will mit ihrem Gang an die Börse US$168 Millionen Kapital generieren.

Damit ist der Low-Cost-Carrier die erste asiatische Airline seit fünf Jahren, die sich an die Börse wagt. Die Aktien wurden zu US$1,07 pro Stück auf den Markt gebracht, Tiger will 155,6 Millionen davon verkaufen. Indigo Partners LCC, Tigers zweitgrösster Aktionär, will ebenfalls 9,6 Millionen der existierenden Aktien verkaufen. CEO Tony Davis will mit dem erhofften Kapital unter anderem neue Flugzeuge kaufen, um ihre Rivalinnen herausfordern zu können. Nach dem Börsengang der Airline wird Singapore Airlines 33,1 Prozent der Tiger Air besitzen, während die Temasek Holdings Pte einen 7,4 Prozent Anteil halten wird. Der Anteil der Indigo Partners wird sich von 24 Prozent auf 14,5 Prozent verkleinern.