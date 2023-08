Swiss erhöht Sitzplatzkapazität ab Hannover

Mit über 1.230 zusätzlichen Sitzplätzen pro Monat hat Swiss International Air Lines ihr Angebot auf der Strecke Hannover – Zürich erheblich ausgebaut.

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, setzt die Qualitätsairline seit kurzem für den Abendflug um 19.25 Uhr von Hannover in die Limmatstadt einen Airbus A319 mit 138 Sitzplätzen ein (LX 829). Auch ex Zürich steht Passagieren um 17.15 Uhr damit eine größere Maschine zur Verfügung, sodass die attraktive Tagesrandzeit noch besser bedient werden kann. Bis Ende des Sommerflugplans 2008 wurden diese beiden Flüge noch mit einer Avro RJ 100nmit 97 Sitzplätzen operiert. Insgesamt hebt SWISS bis zu vier Mal täglich von Hannover nach Zürich ab. „Die Nachfrage aus der niedersächsischen Hauptstadt hat sich sehr positiv entwickelt, sodass wir uns freuen, mehr Kapazitäten anbieten zu können“, so Jochen Leibfritz, SWISS Country Manager Deutschland. „Unsere Passagiere wissen die flexiblen Angebote, die Qualität und das hohe Serviceniveau der SWISS zu schätzen. Zudem punktet der Hub Zürich durch seine kurzen Wege und die schnellen Umsteigezeiten“, so Leibfritz weiter.