Bombendrohung bei Swiss
23.08.2008 RK
Der Swiss Flug 2114 von Zürich nach Malaga musste in Genf wegen einer Bombendrohung zur Notlandung ansetzten.
Der Swiss Flug 2114 von Zürich nach Malaga musste in Genf wegen einer Bombendrohung zwischenlanden.
Heute Nachmittag ging bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines eine Bombendrohung ein. Die Drohung betraf den Flug von Zürich nach Malaga. Der Airbus A320 der Kurzstreckenflotte musste über Frankreich nach Genf abdrehen. Weder im Gepäck der Fluggäste, noch im Flugzeug wurde eine Bombe gefunden.