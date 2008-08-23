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Bombendrohung bei Swiss

23.08.2008 RK
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Der Swiss Flug 2114 von Zürich nach Malaga musste in Genf wegen einer Bombendrohung zur Notlandung ansetzten.

CR Team SpottIt, Swiss A320

Der Swiss Flug 2114 von Zürich nach Malaga musste in Genf wegen einer Bombendrohung zwischenlanden.
 
Heute Nachmittag ging bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines eine Bombendrohung ein. Die Drohung betraf den Flug von Zürich nach Malaga. Der Airbus A320 der Kurzstreckenflotte musste über Frankreich nach Genf abdrehen. Weder im Gepäck der Fluggäste, noch im Flugzeug wurde eine Bombe gefunden.
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