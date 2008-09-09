Swiss mit soliden August Zahlen

Mit der Lufthansa Tochter Swiss flogen im August 1,244 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 10,4 Prozent.

Die Swiss konnte auf der Langstrecke wie im Europa Verkehr kräftig zulegen. Die Auslastung über das ganze Streckennetz gerechnet legte um 1,6 Prozent auf über 85 Prozent zu, obwohl die Swiss gegenüber dem Vorjahresaugust kräftig ausbaute. Die Anzahl der Flüge stieg um 6,4 Prozentpunkte auf 11.594. Die Angebotserweiterung auf der Langstrecke wie in Europa wurde durch die Swiss Kunden sehr gut aufgenommen.