US Airways schliesst Code Share Abkommen mit Swiss

Swiss Kunden können ab dem 26. April Flüge nach Philadelphia buchen. Der Flug wird durch US Airways geflogen.

US Airways und Swiss International Air Lines haben auf dem Flug Zürich Philadelphia ein Code Share abkommen abgeschlossen. Swiss Kunden können künftig Swiss Flüge von Zürich nach Philadelphia buchen und ab Philadelphia weitere Flugverbindungen nach Destinationen mit US Airways in Amerika anfliegen. Kunden der amerikanischen Fluggesellschaft kommen künftig in den Genuss, zehn Swiss Destinationen ab Zürich innerhalb Europas unter US Airways zu buchen. Im Programm stehen fortan Anschlussflüge nach Athen, Bukarest, Düsseldorf, Genf, Hannover, Luxemburg, Nizza, Nürnberg, Stuttgart und Wien.