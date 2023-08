Superjet im EASA Test

Europas Luftfahrtbehörde hat erste Zulassungsflügen mit dem Suchoi Superjet 100 unternommen.

Nach der russischen Zulassung strebt Superjet International das Lufttüchtigkeitszeugnis für ihren Superjet 100 in Europa an. Die Testflüge unter europäischer Leitung finden mit dem Testflugzeug mit der Werknummer SN97005 statt. Europas Luftfahrtbehörde EASA will mit etwa fünfzehn Flügen die russische Zulassung bestätigen. Die Flüge haben bereits am 27. Juni 2011 begonnen und sollen voraussichtlich am 10. Juli 2011 abgeschlossen werden können.