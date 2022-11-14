Volaris meldet Oktoberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Oktober 2022 insgesamt 2,786 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 22 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um 22,0 Prozent auf 2,697 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2021 um 17,4 Prozent auf 3,008 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Oktober 2022 hohe 89,7 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder rund 20 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Oktober 2019.