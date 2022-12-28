Volaris meldet Novemberzahlen

Volaris Airbus A319 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im November 2022 insgesamt 2,740 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von 13,7 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember um 18,8 Prozent auf 2,707 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem November 2021 um 19,5 Prozent auf 3,077 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im November 2022 hohe 88,0 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder rund 20 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom November 2019.