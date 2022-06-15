Volaris gibt Maizahlen bekannt

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris konnte im Mai 2022 insgesamt 2,533 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmai ist dies ein Plus von 12,4 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresmai um 12,3 Prozent auf 2,397 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Mai 2021 um 12,4 Prozent auf 2,731 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Mai 2022 hohe 87,8 Prozent und liegt damit wieder auf dem Vorkrisenniveau vom Mai 2019.

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