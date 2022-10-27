Volaris meldet Septemberzahlen

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im September 2022 insgesamt 2,564 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember ist dies ein Plus von 24,4 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresseptember um 25,2 Prozent auf 2,503 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem September 2021 um 17,2 Prozent auf 2,864 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im September 2022 hohe 87,4 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder rund 20 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom September 2019.