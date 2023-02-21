Volaris meldet soliden Januar

Volaris Airbus A320 (Foto: Volaris)

Volaris konnte im Januar 2023 insgesamt 2,862 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar ist dies ein Plus von 21,8 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 23,1 Prozent auf 2,841 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Januar 2022 um sechzehn Prozent auf 3,295 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Januar 2023 solide 86,2 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder rund 30 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Januar 2020.

Das Jahr 2022 bei Volaris

Im vergangenen Jahr konnte Volaris insgesamt 31,051 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Plus von 27,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2022 lag das Angebot bei 35,281 Milliarden Sitzlatzmeilen, Plus 25,6 Prozent und die Nachfrage erreichte 30,191 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 26,8 Prozent entspricht.