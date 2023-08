Spezialangebot bei Singapore Airlines

Reisende mit Singapore Airlines können sich auf Weihnachten freuen! Dank den neuen Südostasien-Spezialangeboten zu grossartigen Konditionen.

Ob an einem von Thailands Traumstränden, in Kambodschas faszinierender Tempelanlage Angkor Wat, Borneos Dschungel, in der pulsierenden Grosstadt Bangkok, eine Vielzahl von Reisezielen steht zur Auswahl. Mit Singapore Airlines dem grauen Alltag entfliehen, eine von 20 Traumdestinationen in Südostasien entdecken und allenfalls in den Tropen das neue Jahr 2012 beginnen. Passagiere haben jetzt die Gelegenheit bereits ab CHF 850.- in Economy Class ab Zürich, inklusiv sämtlicher Taxen und Gebühren zu fliegen. Passagiere, die Badeferien oder Natur-pur-Destinationen buchen und trotzdem nicht auf das Grosstadtleben in Singapur verzichten wollen, können zusätzlich das „Stopover Package“ von Singapore Airlines buchen welches jetzt noch preiswerter ist. Die erste Übernachtung im Stadtstaat ist bereits ab CHF 33.- erschwinglich. Singapur, ein Schmelztiegel der Kulturen mit vielfältigem Restaurant- und Clubangebot, ein Shoppingparadies welches auch mit architektonischen Meisterleistungen aufzutrumpfen mag. Das Stopover Holiday-Angebot von Singapore Airlines ermöglicht Übernachtungen für jedes Budget und verschiedene Packages decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Singapore Airlines fliegt täglich mit der A380 von Zürich nach Singapur mit direkten Anschlüssen zu allen Destinationen im Angebot. Verschiedene Ziele in Südostasien werden mit Silk Air, der Tochtergesellschaft von Singapore Airlines, angeflogen.