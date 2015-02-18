Korean kauft weitere Boeing 777F Frachter

Boeing 777F (Foto: Boeing Concept)

Die koreanische Fluggesellschaft Korean Air hat anfangs Februar bei Boeing sechs weitere Boeing 777F Vollfrachter in Auftrag gegeben.

Der neue Auftrag hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 1,5 Milliarden US Dollar. Korean Air unterhält eine der größten Vollfrachter Flotte, die Airline betreibt momentan siebzehn Boeing 747-400 Frachter, fünf Boeing 747-8 Frachter und vier Boeing 777 Frachtflugzeuge. Die Boeing 777F ist das größte zweimotorige Frachtflugzeug, der Airliner hat bei voller Frachtkapazität von rund 100 Tonnen eine Reichweite von 4.900 Nautischen Meilen (9.070 km).