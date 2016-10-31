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UPS kauft Boeing 747-8F Frachter

31.10.2016 JS
UPS Boeing 747-8F
UPS Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Der Express Paketdienst UPS hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugproduzenten Boeing vierzehn neue Boeing 747-8F Vollfrachter in Auftrag gegeben.

Boeing und UPS haben diesen Kaufvertrag am 27. Oktober 2016 bekanntgegeben, nach den aktuellen Listenpreisen kosten die vierzehn Boeing 747-8F Vollfrachter 5,3 Milliarden US Dollar. Neben den fest bestellten Maschinen hat UPS auch eine Option über vierzehn weitere Boeing 747-8F Frachter in diesen Auftrag eingehandelt. Laut UPS sollen die neuen Maschinen ab dem kommenden Jahr ausgeliefert werden.

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