Boeing 747-400 landet auf Graspiste

Boeing 747-400 Scale Modell (Foto: YouTube)

Diesen Kurzfilm müssen Sie gesehen haben, ein großes Boeing 747-400 Scale-Modell startet und landet auf einer kurzen Graspiste.

Per Zufall bin ich auf diesen Kurzfilm auf YouTube gestoßen. Selbstverständlich kann die ausgewachsene Boeing 747-400 nicht von einer Graspiste starten. Der Scale 747 ist knapp 5,5 Meter lang und hat eine Spannweite von 4,9 Meter. Die Maschine wiegt rund 68 Kilogramm. Sind wir ehrlich, solche Großmodelle sind ganz einfach faszinierend! Ein ganz tolles Hobby und manch ein Modellflieger ist in den Cockpits der großen Ebenbilder gelandet.

Scale Model Boeing 747-400 Virgin Atlantic