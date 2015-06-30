Boeing reduziert Jumbo Produktionsrate

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Momentan baut Boeing jährlich fünfzehn Boeing 747-8, ab März 2016 wird die Rate auf zwölf Einheiten pro Jahr reduziert.

Anfangs 2015 stand die jährliche Jumbo Produktionsrate noch bei vierundzwanzig Maschinen, ab März 2015 reduzierte Boeing den Ausstoss auf jährlich 18 Boeing 747-8 und ab August werden nur noch rund sechzehn Maschinen gebaut. Boeing wird die Ausstossrate ab März 2016 noch weiter reduzieren, ab diesem Zeitpunkt wird monatlich nur noch 1 Jumbo gebaut oder total zwölf im Jahr. Der Produktionsvorrat steht momentan noch bei 32 Maschinen, falls die Bestellung über zwanzig Boeing 747-8 Frachter von Volga Dnepr finalisiert werden kann, dann stehen noch 52 Boeing 747-8 in den Auftragsbüchern.

Bei den Very Large Aircraft harzt der Absatz seit Jahren, hier ist der A380 besser positioniert als die Boeing 747-8 Intercontinental. Aber auch der A380 lässt sich momentan nicht verkaufen, dort ist der Backlog jedoch noch viel höher als bei dem Jumbo. Bei den Frachtern ist die Boeing 747-8F relativ gut positioniert, hier könnte sich über die nächsten zehn Jahre ein Absatzanstieg einstellen, da viele Boeing 747-400 Vollfrachter ersetzt werden müssen. Boeing ist nun bestrebt die Produktionsstrasse so lange wie möglich offen zu halten, eine jährliche Ausstossrate von 12 Maschinen ist tief, lässt aber eine wirtschaftlich vertretbare Produktion zu. Falls Airbus über die nächsten Jahre keine A380 verkaufen kann, muss die Produktion ebenfalls sukzessiv gekürzt werden und wird dann wahrscheinlich auch bei etwa 12 zu liegen kommen.