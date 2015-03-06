Silk Way West kauft weitere Boeing 747-8 Frachter

Silk Way West Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Die Frachtfluggesellschaft aus Aserbaidschan hat bei Boeing drei weitere Boeing 747-8 Frachtflugzeuge bestellt.

Nach den aktuellen Listenpreisen entsprechen die drei Jumbo Frachter einem Wert von mehr als 1,1 Milliarden US Dollar. Dieser Auftrag wurde am 3. März 2015 durch Silk Way West und Boeing bekanntgegeben.

Silkway West betreibt momentan neben zwei Boeing 767-300 Frachtern, drei Boeing 747-400 und zwei Boeing 747-8 Vollfrachter.